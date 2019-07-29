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В Минюсте рассказали, куда пропал реестр коррупционеров

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Министерство юстиции Украины сообщило, что Госреестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения, с февраля текущего года ведется и наполняется Национальным агентством по предупреждению коррупции (НАПК).

Как сообщает в понедельник пресс-служба Минюста, в связи с сообщением о закрытии реестра коррупционеров, распространенным в Интернете 29 июля, Министерство юстиции Украины информирует, что согласно закону «О предотвращении коррупции» сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также о юрлицах, к которым применены меры уголовно-правового характера в связи с совершением коррупционного правонарушения, вносятся в Единый госреестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения Нацагентством.

На Минюст согласно постановлению Кабинета министров № 171 от 25 марта 2015 года были возложены полномочия по продлению ведения реестра коррупционеров и предоставления информации из него в соответствии с Порядком проведения спецпроверки лиц, претендующих на занятие государственных должностей.

«1 февраля 2019 года Министерством юстиции и Национальным агентством... подписан акт приема-передачи базы данных «Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения», — сказано в сообщении.

По информации министерства, с 4 февраля 2019 года НАПК начало ведение Единого госреестра лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, с которым можно ознакомиться по ссылке: https://corruptinfo.nazk.gov.ua/.

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В Минюсте также напоминают, что размещали объявления в связи с прекращением ведения министерством ведения Единого госреестра коррупционеров.

Ранее в этот день на сайте сервиса «Опендатабот» появилось сообщение о том, что в Украине закрыли реестр коррупционеров, и «почти 24 тыс. коррупционеров потенциально смогут вернуться на госслужбу». «Месяц назад Минюст перестал публиковать реестр коррупционеров в формате открытых данных. Эти данные теперь не обновляются и в «Опендатабот», — утверждалось в сообщении «Опендатабот».

Минюст, НАПК, реестр коррупционеров
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Понедельник, 29 июля 2019
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Кто был никем...

Очень показательная история. Которая доказывает, что страна у нас все ещё живая, бурлящая и в чем-то даже по хорошему сумасшедшая. Не чета соседним странам. Особенно РФ и Беларуси с их многолетней необновляемостью управленческих элит. Глобальная, надо сказать, история, которая, полагаю, войдёт в обновленные учебники по «психологии толпы».
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как менять нашу экономику

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Сергей Гайдай
Сергей Гайдай
политтехнолог

Это не пророссийский реванш – это тотальная жажда расправы и возмездия

Электоральное цунами продолжается. Волна событий катит нас к третьему туру президентских. Недовольство украинскими политиками накопленное за все 28 лет и окончательно оформившееся за последние пять лет президентства Порошенко, отмеченного самым высоким уровнем цинизма и лжи, сделали свое дело - народ хочет перемен. И не просто перемен - радикальных перемен! Таких, что бы с политической карты Украины это цунами смело всех бывших без остатка.
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