В Минюсте рассказали, куда пропал реестр коррупционеров

Министерство юстиции Украины сообщило, что Госреестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения, с февраля текущего года ведется и наполняется Национальным агентством по предупреждению коррупции (НАПК).

Как сообщает в понедельник пресс-служба Минюста, в связи с сообщением о закрытии реестра коррупционеров, распространенным в Интернете 29 июля, Министерство юстиции Украины информирует, что согласно закону «О предотвращении коррупции» сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также о юрлицах, к которым применены меры уголовно-правового характера в связи с совершением коррупционного правонарушения, вносятся в Единый госреестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения Нацагентством.

На Минюст согласно постановлению Кабинета министров № 171 от 25 марта 2015 года были возложены полномочия по продлению ведения реестра коррупционеров и предоставления информации из него в соответствии с Порядком проведения спецпроверки лиц, претендующих на занятие государственных должностей.

«1 февраля 2019 года Министерством юстиции и Национальным агентством... подписан акт приема-передачи базы данных «Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения», — сказано в сообщении.

По информации министерства, с 4 февраля 2019 года НАПК начало ведение Единого госреестра лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, с которым можно ознакомиться по ссылке: https://corruptinfo.nazk.gov.ua/.

В Минюсте также напоминают, что размещали объявления в связи с прекращением ведения министерством ведения Единого госреестра коррупционеров.

Ранее в этот день на сайте сервиса «Опендатабот» появилось сообщение о том, что в Украине закрыли реестр коррупционеров, и «почти 24 тыс. коррупционеров потенциально смогут вернуться на госслужбу». «Месяц назад Минюст перестал публиковать реестр коррупционеров в формате открытых данных. Эти данные теперь не обновляются и в «Опендатабот», — утверждалось в сообщении «Опендатабот».