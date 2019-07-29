За рубежом работают 3,2 миллиона украинцев

Почти пятая часть трудоспособного населения Украины в возрасте 15-70 лет находится за рубежом. Об этом говорится в Макроэкономическом обзоре Министерства финансов.
«Весомым фактором усиления дисбалансов на рынке труда является отток рабочей силы за границу. Так, по данным Минсоцполитики, за рубежом находятся около 3,2 млн трудовых мигрантов из Украины (данные за 2018 год), что составляет почти 18% экономически активного населения страны в возрасте 15-70 лет», — говорится в обзоре.
Напоминим, что только в Польше количество трудовых мигрантов из Украины с 2014 года выросло в пять раз: с более 300 тысяч до примерно полутора миллиона.
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