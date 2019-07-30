Аваков обвинил Порошенко во лжи

Министр внутренних дел Арсен Аваков отрицает, что полиция работала на выборах против бывшего президента Петра Порошенко. Об этом он написал у себя в Twitter.

«В интервью УП Порошенко бессовестно лжёт, оправдывая своё поражение на выборах тем, что против него „была работа полиции“. Полиция, как и МВД в целом не работали на него, а работали на честные выборы, на Украину! Увы, для Порошенко лгать —как дышать, и поэтому он проигрывает!», — написал министр.

«Могу ли я сказать, что против была работа нас? Была. Была работа против нас полиции. Была работа против нас организованных групп, вроде Шария, организованные изнутри страны», — заявил ранее в интервью Петр Порошенко, комментируя низкие результаты своей партии на выборах.