Войти
Почти 40% россиян не хотят переизбрания Путина в 2024 году
соседи
Почти 40% россиян не хотят переизбрания Путина в 2024 году
Супрун рассказала, что будет делать после отставки
планы
Супрун рассказала, что будет делать после отставки

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

статистика
RSS

Реальная зарплата за год выросла на 8,1%

3 406
Реальная зарплата за год выросла на 8,1%

Реальная заработная плата в Украине в июне 2019 года выросла на 8,1% по сравнению с июнем 2018 года.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

Средняя номинальная заработная плата штатных работников в июне 2019 года по сравнению с маем 2019 года увеличилась на 5,3%, в годовом измерении (к июню 2018 года) — на 18%, составив 10,8 тыс грн.

Наибольший рост средней зарплаты штатных работников в июне 2019 года по сравнению с июнем 2018 года наблюдался в Донецкой (на 27,7%), Сумской (на 20,2%), Днепропетровской (20%) областях.

Самый высокий уровень зарплат в мае зафиксирован в Киеве — 15,7 тыс грн, самый низкий — в Кировоградской области — 8,6 тыс грн.

При этом средняя заработная плата работника в Донецкой области составила 12,5 тыс грн, в Луганской области — 9 тыс грн.

Читайте также: Brexit без сделки. Чем грозит самый нежелательный сценарий выхода Британии из ЕС

В июне 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года заработная плата наиболее всего возросла в сфере искусства, спорта и отдыха — на 32,2%, информации и телекоммуникаций — на 25,5%, в сфере операций с недвижимым имуществом — на 24,2%.

зарплаты, реальная зарплата
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (3)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий
Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 13 минут назад

UA . НАЙСТРАШНІШИЙ ВОРОГ ВСІХ ДІТЕЙ ВНУКІВ І ЛЮДСТВА ЦЕ УКРАЇНЕЦЬ ЯКИЙ ВІРИТЬ ОКУПАНТАМ.........БОГ ВСІ ДІТИ ВНУКИ І ЛЮДСТВО.........

0
Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 34 минуты назад

RU .ЦАРСТВО МЁРТВЫХ НЕ НА КЛАДБИЩЕ ДВАДЦАТИ МИЛЛИОНОВ НЕВИННО УБИЕННЫХ ЖЕРТВ ЕВРЕЙСКОГО И РОССИЙСКОГО ЯДЕРНОГО ФАШИСТСКОГО ГЕНОЦИДА А В РОССИИ НО НЕ В АЗИИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ А В США НО НЕ В АМЕРИКЕ КОРЕННЫХ НАРОДОВ.........БОГ ВСЕ ДЕТИ ВНУКИ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО.........

0
Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 1 час 9 минут назад

RU . ЕДИНСТВЕННАЯ РАБОТА КОТОРОЙ ЗАНЯТЫ ЕВРЕЙСКИЕ И РОССИЙСКИЕ ЯДЕРНЫЕ ФАШИСТСКИЕ ОККУПАНТЫ ЭТО СКРЫТОЕ И ЯВНОЕ УБИЙСТВО ВСЕХ НАРОДОВ.........БОГ ВСЕ ДЕТИ ВНУКИ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО.........

-1

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 30 июля 2019
Понедельник, 29 июля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Кто был никем...

Очень показательная история. Которая доказывает, что страна у нас все ещё живая, бурлящая и в чем-то даже по хорошему сумасшедшая. Не чета соседним странам. Особенно РФ и Беларуси с их многолетней необновляемостью управленческих элит. Глобальная, надо сказать, история, которая, полагаю, войдёт в обновленные учебники по «психологии толпы».
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как менять нашу экономику

Если пустить все на самотек, то придется не только забыть о производстве самолетов или пассажирских вагонов, но и наша страна превратится в импортера продовольствия. Тогда и сомнительный статус «аграрной сверхдержавы», которым справедливо возмущаются украинские промышленники и экономические эксперты, станет недоступной мечтой.
Сергей Гайдай
Сергей Гайдай
политтехнолог

Это не пророссийский реванш – это тотальная жажда расправы и возмездия

Электоральное цунами продолжается. Волна событий катит нас к третьему туру президентских. Недовольство украинскими политиками накопленное за все 28 лет и окончательно оформившееся за последние пять лет президентства Порошенко, отмеченного самым высоким уровнем цинизма и лжи, сделали свое дело - народ хочет перемен. И не просто перемен - радикальных перемен! Таких, что бы с политической карты Украины это цунами смело всех бывших без остатка.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016