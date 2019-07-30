Реальная зарплата за год выросла на 8,1%

Реальная заработная плата в Украине в июне 2019 года выросла на 8,1% по сравнению с июнем 2018 года.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

Средняя номинальная заработная плата штатных работников в июне 2019 года по сравнению с маем 2019 года увеличилась на 5,3%, в годовом измерении (к июню 2018 года) — на 18%, составив 10,8 тыс грн.

Наибольший рост средней зарплаты штатных работников в июне 2019 года по сравнению с июнем 2018 года наблюдался в Донецкой (на 27,7%), Сумской (на 20,2%), Днепропетровской (20%) областях.

Самый высокий уровень зарплат в мае зафиксирован в Киеве — 15,7 тыс грн, самый низкий — в Кировоградской области — 8,6 тыс грн.

При этом средняя заработная плата работника в Донецкой области составила 12,5 тыс грн, в Луганской области — 9 тыс грн.

В июне 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года заработная плата наиболее всего возросла в сфере искусства, спорта и отдыха — на 32,2%, информации и телекоммуникаций — на 25,5%, в сфере операций с недвижимым имуществом — на 24,2%.