Нацсовет по ТВ обнаружил нарушения в ходе проверки телеканала NewsOne

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания зафиксировал нарушения в ходе внеплановой проверки телеканала NewsOne (ООО «Новости 24 часа») в связи с намерением провести телемост с российским телеканалом «Россия 1», результаты рассмотрят на ближайших заседаниях Нацсовета.

«Проверка состоялась, нашу группу пустили на телеканал NewsOne, но акты не подписали. И сейчас мы готовым проект решения о рассмотрении результатов этой проверки. Думаю, это состоится в ближайшие недели. Мы точно не будем этот вопрос задерживать — мы заинтересованы в том, чтобы оперативно рассмотреть. И если факты нарушений — разжигание вражды — подтвердятся, то, я прогнозирую, будут применены санкции», — сказал член Нацсовета по телерадиовещанию Сергей Костинский в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» в Киеве во вторник.

На уточняющий вопрос, обнаружила ли проверка на телеканале NewsOne факты разжигания вражды, Костинский ответил утвердительно: «Фактически да, и эти результаты проверки мы будем рассматривать на ближайших заседаниях».

Он отметил, что в ходе проверки были исследованы высказывания в передачах, анонсировавших телемост с российским телеканалом «Россия 1», и ряд других фактов. «Телемост — это был контекст... Мы исследовали не телемост, а передачи, которые анонсировали телемост, а также другие передачи, которые мы мониторили до этого: например, там, где украинцев называли фашистами», — сказал Костинский.

Как сообщалось, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что 22-23 июля проведет выездную внеплановую проверку телеканала NewsOne (ООО «Новости 24 часа») в связи с его намерением провести телемост с российским телеканалом «Россия 1».