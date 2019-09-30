Кличко подал в суд на Гончарука и Богдана

Мэр Киева Виталий Кличко подал в суд на Кабинет министров, премьер-министра Алексея Гончарука и руководителя Офиса президента Андрея Богдана из-за решения об освобождении его от должности главы Киевской городской администрации (КГГА), пишет «Радио Свобода» в понедельник.
В одном из исков Кличко требует признать противоправными действия правительства по внесению президенту представление от 4 сентября об увольнении и просит отменить соответствующее предложение премьера Гончарука.
Второй иск Кличко подал против руководителя Офиса президента Богдана, в котором отметил, что тот, по его мнению, превысил свои полномочия, когда подал письмо в Кабмин, который стал основанием рассмотрения правительством представление на увольнение с должности главы КГГА. В исковом заявлении Кличко подчеркнул, что такие вопросы — исключительные полномочия президента и правительства.
Иски поданы в Окружной административный суд Киева.
Как сообщалось, Офис президента Украины обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение Кличко с должности главы КГГА. 5 сентября Кабмин согласовал увольнение.
В свою очередь, Кличко назвал инициативы по разделению власти в столице и отстранению его с должности главы КГГА противоречащими законодательству.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016