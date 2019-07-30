Бывший «хозяин Молдовы» Плахотнюк отказался от мандата депутата

Бывший лидер Демократической партии Молдовы, олигарх Владимир Плахотнюк отказался от депутатского мандата. Об этом он объявил на своей странице в Facebook.

«В нынешней ситуации, когда мандат депутата уже не стоит ничего, я не могу выполнить обязательства перед электоратом, перед теми, кто сделал мой мандат наиболее представительным в нынешнем парламенте по количеству голосов», — заявил Плахотнюк.

Он написал, что ожидает «полной и долгосрочной деградации правосудия», подчинения личным интересам групп, действующих против Кишинева «в условиях полного пленения Республики Молдова Российской Федерацией». По словам Плахотнюка, в сложившейся ситуации он не хочет работать ни в одном из государственных институтов.

Плахотнюк покинул пост главы Демпартии 24 июня, объяснив свое решение желанием доказать, что политическая сила «не зависит от одного человека». После того как созданное партией правительство ушло в отставку, стало известно, что он бежал из страны.