Минфин продолжает бить рекорды по размещению ОВГЗ

Министерство финансов Украины на первичных аукционах во вторник разместило гривневые ОВГЗ на рекордную в истории сумму в 17,2 млрд грн, из которых 10,9 млрд грн составили популярные среди нерезидентов 5,5-летние бумаги.
«Сроки — дольше! Ставки заимствований снова снижены!» — прокомментировала эти результаты министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.
Согласно информации на сайте Минфина, одновременно ему удалось снова понизить ставки по всем выпускам — в среднем на 0,2-0,5 процентных пункта (п.п.), однако по 2-летним бумагам ставка отсечения упала на 1 п.п. — до 16,75%, а средневзвешенная — на 1,28 п.п., до 16,42% годовых.
Глава Минфин отметила, что с учетом размещения во вторник годовой план госзаимствований выполнен на 76,5%.
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