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В Раду прошли 33 депутата, использовавшие для агитации бюджетные деньги

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В Верховную Раду IX созыва проходят 33 депутата, которые использовали бюджетные ресурсы в собственных медийных и агитационных целях. Об этом сообщает Гражданская сеть «ОПОРА».

«По итогам парламентских выборов 21 июля 2019 года в Верховную Раду Украины переизбрались 33 депутата, которые использовали бюджетные ресурсы в собственных медийных и агитационных целях. Из них трое были в ТОП-12 нардепов, которые имеют больше всего случаев использования средств государственной субвенции в агитации», — говорится в сообщении.

В период с июня 2018 года по июль 2019 года наблюдатели Гражданской сети «ОПОРА» зафиксировали 2 724 случая пиара на бюджетных ресурсах со стороны 147 депутатов, которые были избраны по мажоритарным округам и 27 — по партийным спискам.

В Гражданской сети информируют, что среди народных депутатов, которые больше всего использовали бюджетные ресурсы в собственных медийных и агитационных целях, лишь трем из первой 12-ки удалось вновь переизбраться в Верховную Раду. Речь идет об Игоре Гузе (179 случаев пиара), который победил по 19-му избирательному округу; Сергее Рудыке (100 случаев), который победил в округе № 198, и Антоне Яценко (79 случаев), победителя в округе № 200.

Остальным депутатам, входившим в «ТОП-12», которые использовали субвенции для агитации, снова пройти в Раду не удалось. Это Павел Дзюблик (117 случаев пиара), Олег Барна (100 случаев), Александр Дехтярчук (82 случая), Константин Ищейкин (66 случаев), Владислав Голуб (62 случая), Григорий Тимиш (62 случая), Олег Ляшко (60 случаев) Богдан Дубневич (59 случаев), Василий Яницкий (59 случаев).

«Что касается остальных 30 парламентариев, то наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали с их стороны от 1 до 54 случаев использования субвенций в агитации. В частности, больше всего их зафиксировано со стороны Михаила Бондаря (баллотировался по 118 избирательному округу от „Европейской солидарности“, что во Львовской области), Олеся Довгого (самовыдвиженец, округ № 102 на Кировоградщине), Ярослава Дубневича (округ № 120 на Львовщине), Николая Кучера (самовыдвиженец, округ № 17 на Винниччине) и Тараса Батенко, победившего в 123 избирательном округе на Львовщине», — отмечают в ОПОРЕ.

В Гражданской сети акцентируют, что в условиях проведения демократических выборов использование бюджетных ресурсов в агитационных целях кандидатов и партий является отрицательной практикой. В частности потому, что использование бюджетных средств в целях косвенной досрочной агитации является одной из форм бюджетного административного ресурса.

Также использование бюджетных средств, к которым получили доступ народные депутаты, повышает их шансы победить на выборах и уменьшает шансы на победу кандидатов, которые не имели доступа к ним.

Кроме того, использование бюджетных ресурсов в агитационных целях выходит за пределы компетенции парламентариев.

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«Депутаты ставят себе в заслуги привлечение бюджетных средств на определенные объекты (спортивные площадки и т.д.) и приобретение оборудования (компьютеры и т.п.) и тем самым подменяют собой полномочия органов местного самоуправления, которые должны решать подобные проблемы. Обязанность депутатов — принимать законы. Фактически большинство из них акцентируют свое внимание на том, сколько им удалось привлечь средства в свой округ, а не на том, какие законодательные инициативы они разработали или приняли и как они влияют на жизнь граждан», — объясняют в ОПОРЕ.

Также в организации отмечают, что очень часто субвенции выделяются на объекты, которые более привлекательны для проведения различных пиар-акций. В меньшей степени на объекты, требующие первоочередной реконструкции или строительства.

досрочные выборы
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Вторник, 30 июля 2019
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