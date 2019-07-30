У Зеленского пообещали до конца года открыть рынок земли

В Офисе президента планируют отменить мораторий на продажу сельскохозяйственной земли и запустить рынок сельхозземель в Украине до конца 2019 года.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук в интервью Bloomberg.
«В нашей команде есть понимание, что если этого не сделать в этом году, то будет достаточно сложно», — сказал он.
По словам Гончарука, пока Офис президента проводит переговоры со Всемирным банком по модели открытия рынка сельхозземель в Украине. Согласно наиболее радикальной модели, отмена моратория приведет к ускорению экономического роста Украины на 3% в год, а в соответствии с наименее радикальной — на 0,5%.
«Мы ищем наименее болезненную и наиболее эффективную модель», — добавил он.
Напомним, что по подсчетам ЕБРР, действующая ситуация с отсутствием рынка земли снижает украинский ВВП примерно на 1%.
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