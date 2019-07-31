В Германии катастрофическая засуха

В немецкой метеорологической службе заявили о засухе «катастрофических масштабов» в некоторых регионах в этом месяце. Об этом сообщает DW.
Во многих населенных пунктах выпала лишь четвертая или пятая часть обычного количества осадков. В целом по стране на квадратный метр в июле выпало 55 литров осадков. Это почти на треть меньше обычного количества — 78 литров на квадратный метр.
Однако в некоторых федеральных землях этот показатель был значительно меньше. В частности, в Саксонии-Анхальт выпало 30 литров осадков, в Бремене — 31 литр, а в Нижней Саксонии — 35 литров.
«Три дня подряд держалась температура 40 градусов, при этом 25 раз было зафиксированы рекордные показатели в 40 градусов и выше. Это войдет в метеорологическую книгу истории», — отметил представитель Немецкой метеослужбы Андреас Фридрих.
Средняя температура в июле в Германии составляла 18,9 градуса, что на два градуса больше среднегодового показателя так называемого эталонного периода с 1961 по 1990 год. Он используется в соответствии с международными правилами для того, чтобы проводить сравнение в течение более длительных периодов времени.
В прошлом году в Германии также наблюдалась засуха. Тогда отсутствие осадков и высокие температуры привели к рекордному падению уровня воды в реках и озерах по всей стране.
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