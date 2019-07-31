В последний день июля украинцам обещают жару и грозы

В большинстве областей Украины 31 июля кратковременные дожди, грозы, температура днем 24-29°. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
"31 июля переменная облачность. В большинстве областей кратковременные дожди, грозы, днем местами шквалы 15-20 м/с, температура ночью 14-19°, днем 24-29°, в южной части ночью 20-24°, днем 30-34°. В северных областях ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью 12-17°, днем 21-26°. Ветер в стране северо-западный, 5-10 м/с", - отмечается в сообщении.
В Киеве завтра также ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 23-25°.
В столичной области 31 июля переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 21-26°.
1 и 2 августа в Украине переменная облачность. Без осадков, лишь 1 августа в Карпатском регионе, днем 2 августа в западных и северных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 19-24°; в южной части и на Закарпатье ночью 14-19°, днем 24-29°.
В Киеве и Киевской области переменная облачность. Без осадков, только днем 2 августа местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 19-24°.
3 и 4 августа в Украине кратковременные дожди, грозы (в западных и северных областях местами).Температура ночью 10-16°, днем 18-24°, на юге страны местами до 27°.
В Киеве и области местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 10-15°; днем 18-23°.
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