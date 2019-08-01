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Эскалация шантажа: от мирных протестов люди Коломойского перешли к угрозам

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Эскалация шантажа: от мирных протестов люди Коломойского перешли к угрозам

Ферросплавщики пригрозили остановкой предприятий в случае отказа предоставить льготный тариф на электроэнергию. Об этом заявил представитель Запорожского завода ферросплавов Николай Ковтун.

«Мы сюда приехали отстаивать, даже не бороться с тарифами, а отстаивать свои рабочие места, которые мы можем потерять в результате остановки предприятия из-за дорогой электроэнергии. Главное — нас услышали. В данной ситуации мы видим, что скоропалительных, быстрых решений не удается принять из-за того, что есть определенные процедуры. При этом я хочу отметить, что у нас есть реальная угроза остановки предприятия, если эти решения приняты не будут. Эти проблемы, которые возникли сейчас с электроэнергией, они возникли 2-3 месяца назад. При этом на тот момент ни в НКРЭКУ, ни в Кабмине, я считаю, не проявили должной степени для решения данных проблем. Поэтому мы оказались в такой ситуации. Мы не сдаемся, будем продолжать сражаться за свои права, за свои рабочие места и не допустим остановки предприятия», — сообщил представитель завода.

Одним из путей снижения тарифов на электроэнергию для ферросплавных заводов представители протестующих видят в изменении условий возложения на госпредприятия спецобязательств для обеспечения низких тарифов для населения.

Митингующие пригрозили, что акция будет длиться до тех пор, пока власть не обеспечит льготные цена на электроэнергию для ферросплавных заводов. «Мы не сдаемся, мы будем стоять до победы. Переговоры будут продолжаться. Но мы будем акцию продолжать. Она может оказаться бессрочной», — заявил Ковтун.

Напомним, 27 июня Окружной административный суд города Киева по иску АО «Никопольский завод ферросплавов» остановил действие постановлений НКРЭКУ, которыми были установлены тарифы для Национальной энергокомпании «Укрэнерго» на передачу электроэнергии и услуги по диспетчерскому управлению на второе полугодие 2019 года. Указанные постановления были приняты НКРЭКУ для обеспечения функционирования новой модели рынка электроэнергии.

12 июля Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг утвердила для компании «Укрэнерго» новый тариф на передачу электроэнергии на уровне 312,14 грн/МВт-час, что на 10,2% ниже тарифа, установленного предыдущим постановлением, тариф вступит в силу с 1 августа.

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30 июля Окружной административный суд Киева отказал Никопольскому заводу ферросплавов в удовлетворении ходатайства о приостановлении действия постановления НКРЭКУ № 1411 от 12 июля, которым утвержден новый тариф на услуги по передаче электроэнергии «Укрэнерго» с 1 августа.

31 июля представители ферросплавных и химических заводов Игоря Коломойского (Никопольского ферросплавного завода, Днепроспецстали, Покровского ГОК, Запорожского ферросплавного завода) провели акцию протеста перед НЭК «Укрэнерго» в Киеве, требуя льготных тарифов на электроэнергию для своих предприятий.

Игорь Коломойский, Укрэнерго, НЗФ
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