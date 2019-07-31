Коломойский шантажом пытается добиться льготных тарифов на электроэнергию

Рабочие предприятий АО «Запорожский завод ферросплавов», АО «Никопольский завод ферросплавов» и АО «Днепразот» олигарха Игоря Коломойского вышли с митингом под здание НЭК «Укрэнерго». Главные требование — предоставить сниженные льготные тарифы на электроэнергию для своих предприятий.
Напомним, вчера Окружной административный суд Киева отказал Никопольскому заводу ферросплавов (НЗФ) Игоря Коломойского в удовлетворении ходатайства о приостановлении действия постановления НКРЭКУ № 1411 от 12 июля, которым утвержден новый тариф на услуги по передаче электроэнергии Укрэнерго с 1 августа. Об этом сообщила пресс-служба энергокомпании. «У суда отсутствуют на данной стадии основания утверждать об очевидной противоправности указанного решения субъекта властных полномочий (постановления НКРЭКУ от 12 июля 2019 года № 1411, — ред.) и нарушении прав или интересов заявителя таким решением», — сказано в постановлении суда.
В компании напомнили, что в конце июня тем же судом для обеспечения административного иска НЗФ против НКРЭКУ было приостановлено действие постановлений регулятора № 954 и № 955 от 7 июня, которыми установлены тарифы Укрэнерго на второе полугодие 2019 года.
Позже регулятор отменил постановление № 954 и утвердил новый тариф для Укрэнерго с 1 августа постановлением № 1411 от 12 июля.
В Укрэнерго отмечают, что из-за решения суда компания работает в июле по тарифу, установленному без учета запуска новой модели рынка электроэнергии.
«Этот тариф не покрывает затраты Укрэнерго на выполнение своих функций в новом рынке электроэнергии. В частности, отсутствуют средства на покупку услуг генерирующих компаний для балансировки энергосистемы и компенсации расходов ГП Гарантированный покупатель на покупку электроэнергии возобновляемых источников энергии по „зеленому“ тарифу», — сказано в сообщении компании.
Гарантированный покупатель 26 июля подал иск о взыскании с Укрэнерго авансового платежа в 1,58 млрд грн.
Вчера Европейский банк реконструкции и развития, как один из крупнейших инвесторов в «зеленую» энергетику, просит президента Украины Владимира Зеленского решить проблему выплат по «зеленому тарифу», которая возникла после решения Окружного суда Киева о приостановке выплат по зеленому тарифы
С 2014 года инвестиции в украинскую «зеленую» энергетику составили 3,3 млрд евро, из которых более половины — международные инвестиции.
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