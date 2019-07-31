Ферросплавные заводы свозят автобусами работников на митинг против «зеленой» энергетики

Ферросплавные заводы планируют провести митинг против решения Окружного суда Киева, которым «Никопольскому заводу ферросплавов» Игоря Коломойского отказано в дальнейшем блокировании тарифа НЭК «Укренрего». Об этом на своей странице в сети Facebook пишет Украинская ассоциация возобновляемой энергетики.
«Говорят, что привезли автобусы людей на митинг. С возобновляемой энергетикой борются старыми методами? Ферросплавные заводы свозят автобусами работников на митинг именно в тот день, когда будет суд по делу ... ».
По словам соучредителя Союза «Активных потребителей и просьюмеров» Андрея Зинченко, именно «Никопольский завод ферросплавов» подал в суд с требованием отменить «оплату зеленых через тарифы Укрэнерго». «Очевидно, что готовят картинку в стиле «ВИЭ лишают металлургов работы», — заявил он.
По сообщению СМИ, рабочие предприятий АО «Запорожский завод ферросплавов», АО «Никопольский завод ферросплавов» и АО «Днепроазот» олигарха Игоря Коломойского вышли с митингом под здание НЭК «Укрэнерго». Главное требование — предоставить снижены льготные тарифы на электроэнергию для своих предприятий.
Акция организована после отказа Окружного административного суда Киева в удовлетворении ходатайства о приостановлении действия постановления НКРЭКП № 1411 от 12 июля, которым утвержден новый тариф на услуги по передаче электроэнергии Укрэнерго с 1 августа.
«У суда отсутствуют на данной стадии основания утверждать об очевидной противоправности указанного решения субъекта властных полномочий (постановления НКРЭКП от 12 июля 2019 № 1411 — ред.) И нарушение прав или интересов заявителя таким решением», — говорится в постановлении суда.
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