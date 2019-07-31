УПЦ-КП Филарета подала в суд на Минкультуры

Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет (Денисенко) заявляет, что Украинская православная церковь Киевского патриархата подала в суд на Министерство культуры в связи с решениями о снятии с регистрации УПЦ-КП.
«Мы подали в суд на Министерство культуры, которое незаконно сняло с регистрации Киевскую патриархию и Украинскую православную церковь Киевского патриархата», — сказал Филарет на брифинге в среду в Киеве.
Патриарх Филарет подчеркнул, что осуществлять такие действия без его согласия незаконно.
Также он добавил, что возможно будет подан иск и в отношении Министерства юстиции.
Среди прочего, патриарх Филарет отметил, что УПЦ-КП не намерена подавать в суд на пятого президента Украины Петра Порошенко.
Он также рассказал, что, по его словам, на данный момент у УПЦ-КП есть 6 архиереев, включая самого Филарета, а также 15 епархий.
«15 областей имеют парафии, которые сохраняют уставы Киевского патриархата. Это значит, что они относятся к УПЦ-КП», — добавил он.
Что касается количества священников и парафий, то Патриарх Филарет затруднился ответить.
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