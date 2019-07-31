Ремонт моста у Станицы Луганской займет несколько месяцев, заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик.
«Их продолжительность (ремонтных работ моста — Ред.) по всей вероятности займет несколько месяцев», — сказал Сайдик журналистам в среду в Минске, передает Интерфакс-Украина.
Как отметил спецпредставитель, с завтрашнего дня начнется разминирование прилегающей к мосту территории, «что является естественной предпосылкой проведения всех ремонтных работ».
«В связи с этим могут возникнуть временные ограничения пропуска в связи с исполнением этого пункта (у Станицы Луганской — Ред.)», — добавил он.
После этого, продолжил Сайдик, согласно договоренностям будут незамедлительно демонтированы фортификационные сооружения, а после этого начнутся сами ремонтные работы.
При этом он подчеркнул, что предусматривается бесперебойное использование пропускного пункта в Станице Луганской.
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