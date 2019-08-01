Гендиректор «1+1» Ткаченко может возглавить Киев

Кандидат в нардепы от Слуги народа и гендиректор холдинга 1+1 media Александр Ткаченко допустил, что может возглавить городскую власть Киева. Об этом пишет НВ.

«Мы можем предполагать что угодно, но жизнь диктует свои условия. Изначально не планировал, но ситуация располагает», — сказал он.

Ткаченко также не исключил, что будет баллотироваться на выборах Киевсовета.

«Вопрос не в том, хочу я баллотироваться или не хочу, а в том, что мы имеем в Киеве. В Киеве мы имеем кризис и пять лет упущенных возможностей. Я не исключаю такого варианта», — заявил Ткаченко.

«В Киеве — тотальная коррупция. Надо будет обсудить с горожанами концепцию развития города, но очевидно, что надо восстановить народовластие, ведь в городе по сути нет районных властей. Бюджетом столицы распоряжается даже не Кличко, а двое людей — Вадим Столар, Максим Мыкытась», — добавил он.

Напомним, что Офис президента Владимира Зеленского добивается увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации — либо через представление Кабинета министров, либо через отставку самого Кличко, который одновременно возглавляет Киевсовет.