Гендиректор «1+1» Ткаченко может возглавить Киев

Кандидат в нардепы от Слуги народа и гендиректор холдинга 1+1 media Александр Ткаченко допустил, что может возглавить городскую власть Киева. Об этом пишет НВ.
«Мы можем предполагать что угодно, но жизнь диктует свои условия. Изначально не планировал, но ситуация располагает», — сказал он.
Ткаченко также не исключил, что будет баллотироваться на выборах Киевсовета.
«Вопрос не в том, хочу я баллотироваться или не хочу, а в том, что мы имеем в Киеве. В Киеве мы имеем кризис и пять лет упущенных возможностей. Я не исключаю такого варианта», — заявил Ткаченко.
«В Киеве — тотальная коррупция. Надо будет обсудить с горожанами концепцию развития города, но очевидно, что надо восстановить народовластие, ведь в городе по сути нет районных властей. Бюджетом столицы распоряжается даже не Кличко, а двое людей — Вадим Столар, Максим Мыкытась», — добавил он.
Напомним, что Офис президента Владимира Зеленского добивается увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации — либо через представление Кабинета министров, либо через отставку самого Кличко, который одновременно возглавляет Киевсовет.
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За кого Ткаченко себе має, виконавець це не керівник, тим паче столиці Украіни, ганьба,