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Нардеп Ткаченко рассматривается как кандидат на пост главы КГГА

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Нардеп Ткаченко рассматривается как кандидат на пост главы КГГА

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что народный депутат Украины от «Слуги народа», экс-гендиректор «1+1 медиа» Александр Ткаченко рассматривается как кандидат на пост главы Киевской городской государственной администрации.

«Рассматривается эта кандидатура. Кроме него, я никого еще не вижу. Есть еще два человека, но с одним я еще не встречался, а со вторым я, честно говоря, не готов, потому что в прошлом есть у него, скажем так, не очень добропорядочные действия. Поэтому я его не рассматриваю», — сказал он во время пресс-марафона в четверг в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Зеленский также указал, что подпишет закон о столице Украины после его изучения.

«Этот законопроект дорабатывается в комитетах, поэтому последнюю редакцию этого закона я не видел. Хотел бы ее увидеть до голосования, но если они проголосуют и если всё будет нормально — я подпишу этот закон. Если нет — отправлю его на доработку», — сказал он.

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Зеленский отметил, что в этом законе очень много положений.

«Будущее распределение бюджетов, чтобы было по районам, чтобы не была вся власть в одних руках. Там полномочия префекта, местных советов, мэра. Очень много вопросов», — пояснил он.

Как сообщалось, Ткаченко подал декларацию кандидата на пост главы КГГА и подтвердил свое намерение претендовать на эту должность.

КГГА, Александр Ткаченко
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Четверг, 10 октября 2019
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