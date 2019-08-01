У Зеленского хотят поменять критерии выплаты субсидий

Кабинету министров для обеспечения незащищенных слоев населения субсидиями необходимо изменить критерии определения субсидиантов, сообщил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус.
«В прошлом году были изменения критериев определения субсидиантов. ...Было почти 7 млн субсидиантов, а в начале этого года это количество сократили до 3,6 млн, то есть почти в два раза. Некоторые пенсионеры, которые имеют прописанных внуков, (...) в прошлом году и в этом не получали субсидии. Мы хотим это изменить и уточнить этот критерий, чтобы государство им помогало», — сказал Герус в эфире телеканала «1+1» утром в четверг.
По его словам, проживающие в сельских местностях или районных центрах пенсионеры старшего возраста с пенсией менее 2 тыс. грн, у которых прописаны не проживающие с ними внуки, потеряли право на получение субсидии.
Герус отметил, что для оформления новых субсидиантов Кабмину необходимо изменить решение относительно критериев их определения и, согласно этих критериев, часть домохозяйств уже будет иметь право (на субсидию — Ред.).
«Люди, которые в последнее время не имели права на субсидии, — им сообщат, и они должны будут подать документы (это около 1 млн семей) и будут иметь право получать субсидии», — подчеркнул представитель президента.
Кроме того, Герус отметил, что ранее получавшие субсидии автоматически будут получать их в дальнейшем.
«Там должна быть максимально упрощенная процедура», — указал он.
Отвечая на вопрос ведущего об озвученной инициативе президента Украины Владимира Зеленского о том, что люди старше 70 лет не будут платить за жилищно-коммунальные услуги, Герус пояснил: «Президент Зеленский говорил, что анализируется способ, как это сделать, и с помощью упрощенного способа получения субсидий именно для таких людей почтенного возраста — мы снимем с них груз платежей за жилищно-коммунальные услуги. Имеется в виду, что те из них, кто в последний год или полгода не могли пользоваться субсидией, то они будут платить незначительную часть из всего счета, остальное за них будет покрывать государство».
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