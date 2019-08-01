Нерезиденты нарастили портфель ОВГЗ на 12,65 млрд грн

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) нерезидентов по состоянию на 1 августа возрос на 12,65 млрд грн (на 17,2%) — до 86,411 млрд грн, банков Украины — на 1,932 млрд грн (на 0,6%) — до 344,242 млрд грн.
Согласно размещенной на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ) информации, в целом портфель ОВГЗ увеличился на 14,962 млрд грн (на 1,9%)- до 803,403 млрд грн.
Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, юрлиц — увеличился на 0,335 млрд грн (на 1,3%) — до 26,238 млрд грн, физлиц — на 0,034 млрд грн (на 0,4%), до 9,426 млрд грн.
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