НАБУ пришло с обысками в «Украэрорух» и домой к его руководителям

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в четверг осуществляют обыски в помещениях государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины («Украэрорух») и по месту жительства его служебных лиц.

Как сообщается на странице НАБУ в Фейсбук, следственное действие санкционировано и осуществляется в рамках расследования возможного злоупотребления должностными лицами «Украэроруха», которые разместили более 400 млн грн госпредприятия на счетах ПАО «Платинум Банк», признанного неплатежеспособным.

Расследование данных фактов детективы НАБУ осуществляют с ноября 2017 года, указали в Бюро.

«Украэрорух» создан в 1992 году. Предоставляет полный спектр услуг по аэронавигационному обслуживанию: обслуживание воздушного движения, организация потоков воздушного движения, организация и менеджмент воздушного пространства, радиотехническое обеспечение связи, навигации и наблюдения, обеспечение метеорологической и аэронавигационной информацией всех видов полетов. Зона ответственности «Украэроруха» охватывает пять районов полетной информации общей площадью 774,569 тыс. кв. км.