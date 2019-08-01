Платежный баланс Украины в июне сведен с профицитом в $1,2 млрд

Сводный платежный баланс Украины в июне 2019 года был сведен с профицитом $1,2 млрд по сравнению с дефицитом $750 млн в мае, $45 млн — в апреле, профицитом — $652 млн в марте 2019 года и профицитом $23 млн — в июне-2018.
«Профицит сводного платежного баланса составил $1,2 млрд (в июне 2018 года — $23 млн). Это позволило одновременно увеличить международные резервы (на $1,1 млрд) и осуществить выплату долга перед МВФ ($158 млн)», — отмечает центробанк в сообщении на сайте.
Напомним, что портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) нерезидентов по состоянию на 1 августа возрос на 12,65 млрд грн (на 17,2%) — до 86,411 млрд грн.
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