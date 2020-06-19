Зеленский назначил нового руководителя Винницкой области

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил главу Винницкой областной государственной администрации Владислава Скальского и назначил на эту должность главу Государственного управления делами Сергея Борзова, предварительно уволив его с занимаемой должности.
«Уволить Борзова Сергея Сергеевича от должности руководителя Государственного управления делами», — говорится в тексте указа президента № 236/2020 от 18 июня обнародованном на сайте главы государства в пятницу, 19 июля.
Указом № 238/2020 от 18 июня Зеленский уволил «Скальского Владислава Владимировича с должности главы Винницкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению».
Затем президент назначил Борзова главой ОГА, о чем говорится в указе № 239/2020 от 18 июня.
Помимо этого Зеленский назначил Игоря Лысого временно исполняющим обязанности главы Госуправделами.
«Временно возложить исполнение обязанностей руководителя Государственного управления делами на Лысого Игоря Васильевича — заместителя руководителя Государственного управления делами», — говорится в тексте указала № 237/2020 от 18 июня.
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