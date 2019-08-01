В Польше молодежь больше может не платить налог на доходы

1 августа в Польше вступил в силу закон о нулевой ставке налога на доходы физических лиц для молодежи в возрасте до 26 лет. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на «Польское радио».
От уплаты этого налога освобождаются более 2 миллионов человек, которые работают в Польше по трудовому договору или договору подряда.
Представитель министерства финансов Павел Юрек сказал, что для того чтобы сразу воспользоваться льготой, нужно подать работодателю заявление. В нем следует написать, что работнику еще не исполнилось 26 лет, и его месячная зарплата не превышает первого налогового порога, то есть не более 85 тысяч 528 злотых (20 тысяч евро) в год.
Освобождение от налога будет действовать в течение 5 месяцев. Представитель ведомства добавил, что лица, которые не напишут заявление работодателю, в следующем году смогут получить возврат уплаченного налога.
Это решение является выполнением обещания премьер-министра Матеуша Моравецкого. Подобные правила работают, в частности, в Бельгии, Франции и Чехии.
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