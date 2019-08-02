Войти
Зеленский назначил нового руководителя ДУСи
кадры
Зеленский назначил нового руководителя ДУСи
Трамп объявил Бразилию основным союзником США вне НАТО
дружба народов
Трамп объявил Бразилию основным союзником США вне НАТО

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Новый глава Госпогранслужбы пообещал реформы и сюрпризы

192
Новый глава Госпогранслужбы пообещал реформы и сюрпризы

Государственная пограничная служба будет реформирована, в частности, сократят количество генералов и людей, которые не участвуют в охране границы. Об этом в интервью ВВС Украина сказал новый глава ГПС Сергей Дейнеко.

«Планы я вам не расскажу. Поскольку многие хотят их услышать, пусть это будет сюрпризом. Людей, которые не участвуют в охране границы, станет меньше, кардинально меньше, генералов станет меньше в разы», — сказал он.

При этом, по словам Дейнеко, общая численность сокращаться не будет.

«Все должности, которые освободятся, будут направлены на подразделения, которые непосредственно охраняют государственную границу. Все будет сделано для того, чтобы солдат, охраняющий государственную границу, нес службу в условиях, которые позволяют ему быть уверенным, что за ним есть большая пограничная семья и есть государство Украина», — сказал глава ГПС.

Он отметил, что хочет сделать все, чтобы солдат «был всем обеспечен», потому что «только тогда он будет честным и неподкупным».

Также, по мнению Дейнеко, в пограничной службе не должно быть призыва срочников.

Председатель ГПС рассказал, что в настоящее время проводит служебную проверку относительно получения жилья пограничниками за последние 5 лет и в целом со времени независимости Украины.

«У нас есть случаи, когда люди ждут жилья по 20-30 лет, уже увольняются и продолжают его ждать. А в это время какой-то генерал получает вторую или третью квартиру, пытается снять с нее статус служебного жилья, приватизировать», — сказал руководитель ГПС.

Он также не исключил, что по фактам злоупотреблений могут быть уголовные дела.

Сейчас, по словам Дейнеко, в пограничном ведомстве очередь на жилье составляет около 9 тысяч человек.

Он также рассказал, что в ГПС продолжается ревизия автопарка.

«Оказалось, что у меня, как у главы службы, 5 служебных машин. Я спрашиваю, а зачем мне 5 машин? И когда мы взяли остальных должностных лиц, то увидели страшную картину — более 60 автомобилей было закреплено только за администрацией. Директора, заместители директоров, начальники управлений — у каждого свое служебное авто, каждый заправляет у него служебное горючее. У многих есть водители», — рассказал руководитель ГПС.

Читайте также: Рынок земли, лотереи, МВФ и другие вызовы для нового Кабмина

Он добавил, что приехал на работу на собственном авто, заправленном на собственные деньги, и что остальным руководителям стоит также пересаживаться на собственный или общественный транспорт.

«Ничего в этом плохого не вижу, надо быть ближе к народу. А машины мы отдали на границу. Из-за этого у нас экономия в месяц — 3,5 тонны горючего», — подытожил Дейнеко.

Госпогранслужба, Сергей Дейнеко
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 2 августа 2019
Четверг, 1 августа 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Олег Устенко
Олег Устенко
экономист

О доверии и увольнениях

Экономика – это не только про цифры, деньги и т.д. Экономика – это еще о доверии. О доверии в том числе и к кадрам, которые формулируют и осуществляют экономическую политику.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Кто был никем...

Очень показательная история. Которая доказывает, что страна у нас все ещё живая, бурлящая и в чем-то даже по хорошему сумасшедшая. Не чета соседним странам. Особенно РФ и Беларуси с их многолетней необновляемостью управленческих элит. Глобальная, надо сказать, история, которая, полагаю, войдёт в обновленные учебники по «психологии толпы».
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как менять нашу экономику

Если пустить все на самотек, то придется не только забыть о производстве самолетов или пассажирских вагонов, но и наша страна превратится в импортера продовольствия. Тогда и сомнительный статус «аграрной сверхдержавы», которым справедливо возмущаются украинские промышленники и экономические эксперты, станет недоступной мечтой.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016