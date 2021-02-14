Глава Госпогранслужбы Дейнеко, обнародовавший персональную информацию о Тарасе Козаке, может понести уголовную ответственность

Известный юрист Ростислав Кравец рассказал «Стране», какую ответственность может понести глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко за разглашение персональной информации о народном депутате Тарасе Козаке.
Дейнеко публично заявил, что «Козак не покидал территории Украины», комментируя информацию о полете самолета, которым пользуется Тарас Козак в Абу-Даби, где сейчас находится Президент Украины Владимир Зеленский.
По мнению юриста такие действия чиновника являются беспрецедентными: «Эти данные относятся к персональной информации, которую запрещено обнародовать без согласия самого человека. Понятно, что Дейнеко сейчас это сделал не по своей воле — власти хотели как можно быстрее замять скандал с якобы полетом Козака в Абу-Даби и сказали Дейнеко опровергнуть. Вот он и опроверг».
Юрист заявил, что не может припомнить другого такого случая, чтобы чиновники публично разглашали персональную информацию о пересечении границы, и пригрозил неизбежными последствиями и уголовной ответственностью за это заявление.
«Без согласия Козака он (Дейнеко. — Ред.) не имел права разглашать информацию о пересечении границы. Такая информация предоставляется либо по запросу самого Козака, либо по запросу правоохранительных органов или суда. По поводу ответственности, все зависит от самого Козака. Захочет ли он привлекать главу Госпонгранслужбы к ответственности за распространение персональной̆ информации». Юрист подчеркнул, что на ситуацию с обнародованием персональных данных должны отреагировать и правоохранительные органы, и омбудсмен по правам человека. Ответственность за подобные действия вплоть до уголовной с ограничением свободы на срок до трех лет", — сообщил Кравец.
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