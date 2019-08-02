Нацсовет по ТВ внепланово проверит 5 региональных телекомпаний с логотипом «112.Украина»

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановые проверки компаниям ООО «Новый формат ТВ», ООО «Ариадна ТВ», ООО «Партнер ТВ», ООО «ТВ Выбор» и ООО «Лидер ТВ», которые вещают с логотипом «112 Украина».

Как сообщается на сайте регулятора, решение принято на основании мониторинга 19 июля.

Нацсовет утверждает, что указанные компании не придерживаются условий лицензии в части программной концепции вещания и изменили формат вещания с развлекательно-информационного на информационный.

«Если в лицензии предусмотрено 2 ч. 30 мин. в сутки информационно-аналитических и публицистических передач, а также показ культурных, научно-просветительских (по 15 мин./сут.), развлекательных и музыкальных (3 ч. 30 мин./сут), детских (30 мин./сутки) передач и фильмопоказ, то на самом деле телеканалы транслируют только информационно-аналитические и публицистические передачи объемом 22 час. 50 мин. 17 сек. /сут.», — отмечает регулятор.

Кроме того, Нацсовет обращает внимание на то, что логотипы указанных компаний используют только часть логотипа — «112.Украина».

«Указанные факты свидетельствуют о несоблюдении лицензиатами закона „О телевидении и радиовещании“. По результатам внеплановых проверок Национальный совет примет решение, отреагировав на подтвержденные нарушения», — говорится в сообщении.