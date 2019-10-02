Украинские журналисты поддержали решение чиновников по каналу «112»

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания не продлил лицензии пяти региональным вещателям, которые вещали под логотипом «112 Украина», вполне справедливо.

В заявлении украинских медийных организаций, обнародованном на сайте «Детектор

медиа», подчеркивается, что программные концепции этих вещателей предусматривали региональное вещание в развлекательно-информационном формате. Однако на их частотах вещал общенациональный информационный канал «112 Украина», что является нарушением условий лицензий.

«Украинские медийные организации обращают внимание международных и украинских институций на то, что решение о непродлении лицензий региональным вещателям, которые вещали совместно под брендом „112 Украина“, не связано с политической тональностью контента этих вещателей. Оно обусловлено серьезными злоупотреблениями самих указанных региональных вещателей, которые совершили манипуляции со своими программными концепциями и систематически нарушали конкурсные и лицензионные условия, не реагируя на санкции регулятора», — отмечается в заявлении.

Также отмечается, что в этом случае речь не идет о лишении лицензии канала «112» — у него остается действующая лицензия на спутниковое вещание, также канал продолжает вещать в кабельных, IPTV-сетях.

«Честное регуляторное поле нужно всем без исключения медиа. Объединение лицензий одной территориальной категории для того, чтобы искусственно обойти условия конкурса, является не только формальным нарушением закона, но и создание неконкурентной среды на медийном рынке. Сотрудникам и владельцам канала „112“ стоит признать, что все эти годы эфирное цифровое вещание осуществлялось с нарушением лицензий, а решение регулятора является более чем справедливым. А журналистам стоит сосредоточиться на качественной редакционной политике и продолжать вещание в спутниково-кабельном формате», — считают авторы заявления.

Они также призвали международные организации, в частности МФЖ и ОБСЕ, тщательно выяснять контекст ситуации и проверять факты перед обнародованием заявлений относительно состояния свободы слова в Украине, поскольку голословные заявления ставят под вопрос беспристрастность, профессионализм и репутацию таких организаций.

А также напомнили, что конкурс на эфирное цифровое вещание 2011 года проводился с серьезными нарушениями. Вместо реальных и важных для своих городов и регионов вещателей, что кое-где вещали более десятилетия, лицензии на цифровое вещание получили вновь созданные «порожняки» с уставным капиталом менее 1000 грн. — «Новый формат ТВ», «Партнер ТВ», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор» и «Лидер ТВ». Эти лицензиаты в 2013 году якобы объединились и начали вещать под брендом «112 Украина», таким образом самовольно изменив программные концепции с регионального на общенациональное вещание, чем лишили миллионную телевизионную аудиторию в регионах доступа к контенту, предусматривавшего региональную специфику телеканалов.

Заявление подписали такие ограниазации как Независимый медийная совет, Институт массовой информации, «Детектор медиа», Фонд «Общественность», «Интерньюз-Украина», Центр демократии и верховенства права (ЦЕДЕМ), Независимая ассоциация вещателей, Институт демократии им. Пилипа Орлика.

Напомним, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания 26 сентября не продлила лицензии пяти региональным вещателям: телеканалам «Новый формат», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», вещавшим под логотипом «112 Украина».