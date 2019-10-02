Войти
Путин уже готов продлить на год контракта на транзит газа с Украиной
позиция
Путин уже готов продлить на год контракта на транзит газа с Украиной
Трамп считает запущенный демократами импичмент госпереворотом
резонанс
Трамп считает запущенный демократами импичмент госпереворотом

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

свобода слова
RSS

Украинские журналисты поддержали решение чиновников по каналу «112»

522
Украинские журналисты поддержали решение чиновников по каналу «112»

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания не продлил лицензии пяти региональным вещателям, которые вещали под логотипом «112 Украина», вполне справедливо.

В заявлении украинских медийных организаций, обнародованном на сайте «Детектор
медиа», подчеркивается, что программные концепции этих вещателей предусматривали региональное вещание в развлекательно-информационном формате. Однако на их частотах вещал общенациональный информационный канал «112 Украина», что является нарушением условий лицензий.

«Украинские медийные организации обращают внимание международных и украинских институций на то, что решение о непродлении лицензий региональным вещателям, которые вещали совместно под брендом „112 Украина“, не связано с политической тональностью контента этих вещателей. Оно обусловлено серьезными злоупотреблениями самих указанных региональных вещателей, которые совершили манипуляции со своими программными концепциями и систематически нарушали конкурсные и лицензионные условия, не реагируя на санкции регулятора», — отмечается в заявлении.

Также отмечается, что в этом случае речь не идет о лишении лицензии канала «112» — у него остается действующая лицензия на спутниковое вещание, также канал продолжает вещать в кабельных, IPTV-сетях.

«Честное регуляторное поле нужно всем без исключения медиа. Объединение лицензий одной территориальной категории для того, чтобы искусственно обойти условия конкурса, является не только формальным нарушением закона, но и создание неконкурентной среды на медийном рынке. Сотрудникам и владельцам канала „112“ стоит признать, что все эти годы эфирное цифровое вещание осуществлялось с нарушением лицензий, а решение регулятора является более чем справедливым. А журналистам стоит сосредоточиться на качественной редакционной политике и продолжать вещание в спутниково-кабельном формате», — считают авторы заявления.

Они также призвали международные организации, в частности МФЖ и ОБСЕ, тщательно выяснять контекст ситуации и проверять факты перед обнародованием заявлений относительно состояния свободы слова в Украине, поскольку голословные заявления ставят под вопрос беспристрастность, профессионализм и репутацию таких организаций.

А также напомнили, что конкурс на эфирное цифровое вещание 2011 года проводился с серьезными нарушениями. Вместо реальных и важных для своих городов и регионов вещателей, что кое-где вещали более десятилетия, лицензии на цифровое вещание получили вновь созданные «порожняки» с уставным капиталом менее 1000 грн. — «Новый формат ТВ», «Партнер ТВ», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор» и «Лидер ТВ». Эти лицензиаты в 2013 году якобы объединились и начали вещать под брендом «112 Украина», таким образом самовольно изменив программные концепции с регионального на общенациональное вещание, чем лишили миллионную телевизионную аудиторию в регионах доступа к контенту, предусматривавшего региональную специфику телеканалов.

Заявление подписали такие ограниазации как Независимый медийная совет, Институт массовой информации, «Детектор медиа», Фонд «Общественность», «Интерньюз-Украина», Центр демократии и верховенства права (ЦЕДЕМ), Независимая ассоциация вещателей, Институт демократии им. Пилипа Орлика.

Читайте также: Меркель анонсировала саммит в Париже и заверила, что речь о снятии санкций с России не идет

Напомним, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания 26 сентября не продлила лицензии пяти региональным вещателям: телеканалам «Новый формат», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», вещавшим под логотипом «112 Украина».

СМИ, 112 канал, Нацсовет по ТВ
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 2 октября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Чечило
Вячеслав Чечило
главный редактор, capital.ua

Старая страна нового президента

Зеленский не мессия и никогда им не был - никто не выбрал бы на роль мессии неопытного артиста. Его историческая роль совершенно другая. Он должен был стать главой ликвидационной комиссии. Поэтому очень важно критиковать Зеленского правильно – не за то, что у него не получается руководить старым государством, а за то, что, вопреки воле избирателей, он пытается его реанимировать.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Чем больше покупают ОВГЗ, тем больше укрепляется гривна. Надолго ли?

Если в какой-то момент, по какой-либо внутренней или внешней причине (замедление мировой экономики, мировой финансовый кризис, резкое падение мировых цен на металл, руду, зерно и т.п.) спекулянты-нерезиденты потеряют интерес к украинским ОВГЗ и решат зафиксировать прибыль и, соответственно вывести валюту из Украины, то спекулятивно-ревальвационный крест моментально превратиться в спекулятивно-девальвационный.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Может ли Украина продолжать наращивать экспорт сельхозпродукции

Украина уверенно реализует свое «сравнительное преимущество» в производстве сельскохозяйственной продукции. Для продолжения успехов в этом необходимо оценить мировые тенденции. Какие мировые тенденции развития экспортного сельскохозяйственного производства, могут повлиять на украинский агросектор в будущем? Что нам надо знать о будущем, чтобы сохранить положительную динамику экспорта сельхозпродукции?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016