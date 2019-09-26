Нацсовет по ТВ не продлил лицензию 112 каналу

Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания не продлил лицензию канала «112-Украина».

Такое решение Совет единогласно принял в четверг, сообщает УП.

Причиной отказа стало то, что канал якобы изменил программную концепцию, а Нацсовет неоднократно (более 30 раз) отказывался ее согласовать.