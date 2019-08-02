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Суд обязал ГБР открыть дело против Парубия

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Суд обязал ГБР открыть дело против Парубия

Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) зарегистрировать уголовное производство по жалобе гражданина по факту возможного вмешательства председателя Верховной Рады Андрея Парубия в осуществление избирательной комиссией своих полномочий.

Как указано в определении суда от 22 июля, текст которого опубликован на сайте Единого реестра судебных решений 1 августа, в суд поступила жалоба гражданина (Лицо_1) на бездействие следователя ГБР относительно невнесения сведений о совершенном уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований.

Заявитель указал, что 5 июля подал (по почте) заявление (от 4 июля) в ГБР о совершении председателем Верховной Рады уголовного преступления по ч.4 ст.157 Уголовного кодекса Украины (вмешательство служебного лица с использованием служебного положения в осуществление избирательной комиссией или комиссией по референдуму их полномочий, установленных законом, совершенное путем незаконного требования или указания с целью повлиять на решение избирательной комиссии или комиссии по референдуму).

ГБР не зарегистрировало соответствующее уголовное производство.

22 июля суд рассмотрел жалобу и обязал ГБР открыть дело.

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«Жалобу Лица_1 удовлетворить. Обязать следователя Государственного бюро расследований Украины внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершенном уголовном правонарушении согласно заявлению Лица_1 от 04.07.2019, полученного 08.07.2019, и предоставить заявителю выписку из Единого реестра досудебных расследований. Определение обжалованию не подлежит», — говорится в определении следственного судьи Шевченковского райсуда Киева Виталия Циктича.

Андрей Парубий, ГБР
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