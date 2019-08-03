В «Слуге народа» поделили должности в комитетах Рады

Четвертый номер избирательного списка «Слуги народа», предприниматель и волонтер Давид Арахамия будет предложен на должность главы будущей фракции «Слуги народа в Верховной Раде, будущие кандидаты от партии также определились с кандидатурами на руководителей парламентских комитетов.

«Арахамия предлагается на главу фракции», — сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службы «Слуги народа».

Во фракции будут также 15 заместителей главы — руководителей внутрифракционных групп. «В среднем — 17 людей в группе. Их руководители будут в первую коммуникаторами с депутатами», — отметили в пресс-службе партии.

В «Слуге народа» уже также определились с кандидатурами на руководителей парламентских комитетов.

В частности, на главу комитет по иностранным делам будет предложен Богдан Яременко, а на главу комитета по евроинтеграции — Мария Мезенцева.

Оппозиции планируют отдать комитет по правам человека, который предлагается сделать «в более расширенном формате», и свободы слова.