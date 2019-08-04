Зеленский отпустил Кличко в отпуск

Мэр Киева Виталий Кличко утром в воскресенье, 4 августа, улетел из Киева. Соответствующее фото выложила журналистка Ирина Каспарова в Facebook.

"С чемпионом мира на борту. Хорошее начало отпуска", - написала она. Судя по информации онлайн-табло киевских аэропортов на момент публикации поста Каспаровой, лететь Кличко мог в Анталию или Таллин, пишет "Страна ". Вид у мэра был довольно отпускной - в белой футболке и кепке.

Согласно заявлению мэра, опубликованному на сайте Кievvlast, он ушел в согласованный с президентом непродолжительный отпуск с 5 по 9 августа.

Напомним, что на ближайшем заседании правительства Кличко должны отстранить от должности главы КГГА.