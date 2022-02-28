Кличко пообещал обезвреживать мародеров без предупреждений

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что в условиях военного времени мародеры будут обезвреживаться без предупреждений.

«Город живет в новых условиях — условиях военного положения и угрозы. И хочу подчеркнуть: мародеров, по законам военного времени, будут обезвреживать без предупреждения!», — написал он в своем телеграм-канале в понедельник.

Он обратился к киевлянам: «Как только видите подозрительных людей, мародеров, обращайтесь к правоохранителям и военным! Мы должны сплотиться, как никогда — дать отпор и провокациям в городе. И орде, что сюда рвется!».

По словам мэра столицы военные, правоохранители, тероборона, неравнодушные киевляне делают сегодня все для обороны нашего города.