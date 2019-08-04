Умер певец Вилли Токарев

Российский и американский певец Вилли Токарев умер в возрасте 84 лет, сообщил ведущий «Эха Москвы» Николай Тамразов, который узнал об этом от семьи музыканта.
Эту информацию позже подтвердил сын исполнителя Артем Токарев.
«Моего папы больше с нами нет, сейчас решаем вопрос с прощанием и похоронами», — сказал он в беседе с журналистами.
В репертуаре певца песни разных жанров: бытовые и лирические композиции, городской шансон, юмористические куплеты, посвящения и другие. Среди наиболее известных: «Небоскребы», «Над Гудзоном», «Нью-йоркский таксист», «Рыбацкая», «Мы в жизни встретились», «В твой день рожденья».
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