Умер певец Вилли Токарев

Российский и американский певец Вилли Токарев умер в возрасте 84 лет, сообщил ведущий «Эха Москвы» Николай Тамразов, который узнал об этом от семьи музыканта.

Эту информацию позже подтвердил сын исполнителя Артем Токарев.

«Моего папы больше с нами нет, сейчас решаем вопрос с прощанием и похоронами», — сказал он в беседе с журналистами.

В репертуаре певца песни разных жанров: бытовые и лирические композиции, городской шансон, юмористические куплеты, посвящения и другие. Среди наиболее известных: «Небоскребы», «Над Гудзоном», «Нью-йоркский таксист», «Рыбацкая», «Мы в жизни встретились», «В твой день рожденья».