В Украине за год «пропали» почти 120 тысяч переселенцев

Количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с Донбасса и Крыма, зарегистрированных в Украине по состоянию на 5 августа 2019 года, составило менее 1,4 млн человек, сообщило Министерство социальной политики.
«По состоянию на 5 августа 2019 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лиц, поставлено на учет 1 397 304 переселенца из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым», — сообщила пресс-служба Минсоцполитики Украины в понедельник утром.
Как сообщалось, по состоянию на 6 августа 2018 года на учете в Украине состояли 1 млн 516 тыс. переселенцев.
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