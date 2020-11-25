За три года переселенцам купили всего 270 квартир

Более 270 квартир для проживания около 800 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) приобретено с 2017 по 2019 год, по результатам 2020 года планируется приобретение 85 квартир, а на 2021 год запланирована закупка еще 325 объектов жилья, сообщила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук.
«Уже 4 года подряд Минреинтеграции реализует программу обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц. С 2017 по 2019 годы приобретено более 270 квартир для проживания около 800 ВПЛ. По результатам 2020 планируется приобретение 85 квартир в софинансировании с местными властями. Суммарно это покрывает потребность в жилье для 260 перемещенных лиц», — рассказала Голованчук в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
По словам замминистра, на следующий год в проекте государственного бюджета на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц предусмотрено 125 млн грн, что позволит обеспечить закупку около 325 объектов жилья.
«Но мы сейчас изучаем для себя возможность в рамках этой субвенции, прософинансировать объекты недвижимости, которые строятся для внутренне перемещенных лиц. Конечно, для этого необходимо сделать существенные изменения в нормативную базу, что, соответственно, может занять некоторое время. Однако, возможно, со следующего года мы изменим формат с закупки построенного жилья на финансирование строительства. Мне кажется такой подход также целесообразным с точки зрения эффективности использования бюджетных средств по обеспечению жилищных прав ВПЛ», — добавила она.
В то же время, Голованчук отметила, что если говорить о подходе государства, каким образом решать жилищный вопрос переселенцев, то надо исходить из реальных возможностей.
«Здесь надо сказать откровенно, если в какой-то момент нам предоставят многомиллиардное финансирование на обеспечение жильем, то возникнет вопрос, сколько у нас других социальных слоев населения нуждается в жилье... Не забывайте, что очереди на жилье не ограничиваются ВПЛ. Чернобыльцы, многодетные семьи, например, в очередях стоят уже десятки лет, к сожалению», — отметила замминимтра.
Среди прочего, Голованчук добавила, что не все зарегистрированные внутренне перемещенные лица имели свое жилье и на оккупированной территории: «То есть, у них было где жить, но они не были владельцами квартир или домов на оккупированной территории».
Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что, по оценкам международных организаций, в обеспечении жильем нуждаются почти 70% внутренне перемещенных лиц в Украине.
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