Проблемы переселенцев – низкие зарплаты и нехватка вакансий

По состоянию на июнь менее половины внутренне перемещенных лиц были трудоустроены, при этом для большинства переселенцев зарплата является основным источником дохода.

Таковы результаты исследования, проведенного Международной организацией по миграции (МОМ) по ситуации внутренне перемещенных лиц в Украине и представленного в Укринформе.

"По состоянию на июнь 2019 года, когда был проведен последний опрос МОМ, 46 процентов ВПЛ были трудоустроены и большинство из них работали на текущей работе в течение года или дольше. Доля безработных, которые искали работу, не превышала 7 процентов, однако более половины из них не могли трудоустроиться в течение 12 месяцев и дольше ", - говорится в материалах исследования.

Согласно результатам опроса, среди проблем, которые чаще всего называют респонденты, - недостаток вакансий или их несоответствие уровню квалификации, низкая зарплата. При этом, 10 процентов безработных, которые искали работу и сталкивались с трудностями, отметили, что имели опыт работы без получения ожидаемой оплаты или в условиях, которые были хуже обещанных.

Как отмечается, более 60 процентов опрошенных назвали основным источником дохода заработную плату, которую получают они или члены их семей. Государственная поддержка остается вторым наиболее часто упоминавшимся источником доходов ВПЛ.

Более двух третей (69%) респондентов отметили, что не могут покрыть непредвиденные расходы, используя собственные ресурсы, и только 11% сообщили, что имеют достаточно средств для удовлетворения основных и других потребностей и могут делать сбережения.

Согласно опросу МОМ, экономически неактивная часть среди ВПЛ составляет 47% и представлена прежде всего пенсионерами (24%).

При этом, среднемесячный доход на одного члена домохозяйства ВПЛ увеличился с 2667 грн в марте до 3039 грн в июне. Впрочем, доход ВПЛ все еще меньше среднего дохода украинских домохозяйств (4895 грн) и фактического прожиточного минимума, рассчитанного Министерством социальной политики (3761), говорится в материалах исследования.

Как отметила менеджер программ МОМ Екатерина Арданьян, организация проводит регулярные опросы о положении ВПЛ в Украине с марта 2016 года. По ее словам, такое исследование дает понимание проблем ВПЛ. "Это уже 14 раунд опроса, и мы, в частности, увидели, что по сравнению с предыдущим опросом на 6 процентов снизился процент ВПЛ, которые подвергаются дискриминации", - отметила она.

Опрос проводился в апреле-июне 2019 года. Был опрошен 2401 респондент путем личного интервью и 4 тысячи - по телефону.