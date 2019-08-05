В сети «Киевстар» уже более 10 миллионов смартфонов с поддержкой 4G

По итогам второго квартала 2019 год количество абонентов Киевстар, которые пользуются 4G-смартфонами, увеличилось почти на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что во втором квартале 2018 года таких абонентов было 6,3 млн, сейчас — 10,5 млн. При этом, количество смартфонов в сети оператора увеличилась на 19% — до 15,1 млн.

Также сообщается, что в течение первого полугодия 2019 года «Киевстар» расширил сеть 4G на 2490 новых населенных пунктов, а общее количество населенных пунктов, где работает 4G, превысило 6600.

«За год значительно изменился рейтинг брендов 4G-смартфонов, которыми пользуются абоненты Киевстар. Если в 2018 году лидером по количеству смартфонов был Apple, то сейчас его обогнали Xiaomi и Samsung. Сейчас пятерка самых популярных брендов 4G-смартфонов выглядит так: 1. Xiaomi — 28% всех 4G-смартфонов в сети Киевстар; 2. Samsung — 22%; 3. Apple — 15%; 4. Huawei — 13%; 5. Meizu — 8%», — заявили в компании.