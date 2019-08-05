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В Украине началось внедрение международного номера банковского счета

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В Украине началось внедрение международного номера банковского счета

С 5 августа в Украине началось введение международного номера банковского счета IBAN в соответствии с требованиями стандарта ISO 13616.

Об этом сообщает Finclub.

Отмечается, что старые номера счетов клиентов украинские банки должны менять на IBAN с сохранением действующего номера аналитического учета.

В период с 5 августа по 31 октября денежные переводы могут производиться либо с использованием IBAN, либо с использованием старых реквизитов. Но с 1 ноября переводы в национальной и иностранных валютах, в частности трансграничные, будут возможны только при использовании IBAN. Номера платежных карт не меняются, а карты остаются рабочими.

По стандарту IBAN, номер счета состоит из 29 букв и цифр в такой последовательности:

код Украины — UA — 2 буквы;

контрольный разряд — 2 цифры;

код банка — 6 цифр;

счет — длина номера счета не является фиксированной (до 31 октября 2019 года — от 5 до 14 символов, с 1 ноября 2019 года — от 5 до 19 символов).

С 5 августа по 31 октября клиенты банков в документах на перевод средств могут заполнять реквизиты «Код банка» и «Счет» в любых вариациях. В случае заполнения номера счета по стандарту IBAN, в реквизите «Код банка плательщика / получателя» указывается ноль.

Банки в этот период должны принимать оба вида платежей.

Как отмечает пресс-служба НБУ, введение IBAN позволит гармонизировать украинское платежное пространство с европейским и способствовать дальнейшей запланированной модернизации системы электронных платежей Нацбанка.

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Кроме этого, использование стандарта IBAN благодаря сокращению реквизитов должно сделать более удобным оформление расчетных документов. Благодаря этому клиенты банков смогут: удобно и просто идентифицировать плательщика и получателя средств, а также банк; избежать ошибок в реквизитах счетов благодаря сокращению реквизитов в расчетных документах; быстрее осуществлять переводы и получать средства.

банки, IBAN
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