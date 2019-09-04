29 украинских банков полностью перешли на использование IBAN

На расчеты с использованием международного стандарта банковского счета IBAN перешли 29 украинских банков.
Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка в ответ на запрос hromadske.
«Сейчас клиенты 29 банков Украины во время перевода используют исключительно IBAN, что подтверждается статистикой проведенных платежей через систему электронных платежей НБУ», — заявили в Нацбанке.
Указывается. что сейчас банки могут осуществлять расчеты как по старым реквизитам, так и по новым, и не имеют права отказать клиенту в переводе средств, если он предоставит любые из этих реквизитов банковского счета.
С 1 ноября все расчеты в Украине будут проводиться исключительно по номерам банковских счетов в формате IBAN.
Напомним, что с 5 августа в Украине началось введение международного номера банковского счета IBAN в соответствии с требованиями стандарта ISO 13616.
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