Все украинские банки перешли на использование IBAN

Все банки Украины полностью перешли на использование международного стандарта номера банковского счета (IBAN).

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Отныне номера счетов клиентов банков в Украине будут содержать 29 символов и будут отвечать требованиям стандарта IBAN, который используется в Европе.

Благодаря сокращению количества реквизитов использование этого международного стандарта делает комфортным оформление расчетных документов», — говорится в сообщении.

Номер банковского счета по стандарту IBAN будет содержать 29 символов:

код Украины UA (2 буквы)

контрольный разряд (2 цифры)

код банка (6 цифр)

сам счет — длина номера счета не является фиксированной (до 31 октября 2019 — от 5 до 14 символов, с 1 ноября 2019 — от 5 до 19 символов).

Таким образом, в новом стандарте банковских счетов по номеру счета можно будет определить банк, в котором этот счет открыт.

Напомним, что переходный период, в течение которого проходило внедрение нового стандарта номера банковского счета, длился с 5 августа по 31 октября.

В то же время старыми реквизитами разрешили пользоваться до 12 января 2020 года.