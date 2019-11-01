Все украинские банки перешли на использование IBAN

Все банки Украины полностью перешли на использование международного стандарта номера банковского счета (IBAN).
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«Отныне номера счетов клиентов банков в Украине будут содержать 29 символов и будут отвечать требованиям стандарта IBAN, который используется в Европе.
Благодаря сокращению количества реквизитов использование этого международного стандарта делает комфортным оформление расчетных документов», — говорится в сообщении.
Номер банковского счета по стандарту IBAN будет содержать 29 символов:
код Украины UA (2 буквы)
контрольный разряд (2 цифры)
код банка (6 цифр)
сам счет — длина номера счета не является фиксированной (до 31 октября 2019 — от 5 до 14 символов, с 1 ноября 2019 — от 5 до 19 символов).
Таким образом, в новом стандарте банковских счетов по номеру счета можно будет определить банк, в котором этот счет открыт.
Напомним, что переходный период, в течение которого проходило внедрение нового стандарта номера банковского счета, длился с 5 августа по 31 октября.
В то же время старыми реквизитами разрешили пользоваться до 12 января 2020 года.
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