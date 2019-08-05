Июль 2019 года стал самым жарким месяцем на планете за все время наблюдений

Проведенные наблюдения со спутников показали, что июль этого года стал самым жарким месяцем на планете за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщил в понедельник руководитель программы мониторинга экологии и климата Земли «Коперник» Жан-Ноэль Тепо.

Программа «Коперник» осуществляется Европейским космическим агентством (ЕКА), штаб-квартира которого находится в Париже, и Европейским союзом. «Июль обычно является самым жарким месяцем года, но, по нашим данным, июль 2019 года стал еще и самым жарким месяцем, который когда-либо был отмечен», — говорится в заявлении Тепо. В нем отмечается, что «с учетом продолжающихся выбросов парниковых газов и их влияния на рост температур и эти рекорды будут побиты».

Согласно зафиксированным данным, средние температуры в июле превысили предыдущий рекорд, относящийся к июлю 2016 года, на 0,04 градуса Цельсия. По информации ученых, в июле средняя температура была выше на 0,56 градуса средних температурных значений периода 1981-2000 годов.

В минувшем месяце во многих европейских странах (во Франции, Германии, Испании, Италии) были побиты температурные рекорды. Во Франции самым жарким днем за последние 16 лет признали 25 июля. Согласно информации национальной метеорологической службы Meteo France, средняя температура во французской метрополии, которая включает в себя территории на континенте и ближайшие острова в Атлантическом океане, Ла-Манше и Средиземном море (в том числе и Корсику), достигла плюс 37,4 градуса Цельсия. Самая же высокая температура была отмечена в тот день в коммуне Сен-Мор к юго-востоку от Парижа. Воздух здесь прогрелся до 43,6 градуса.