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Трамп поручил ввести смертную казнь за преступления на почве нетерпимости

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Трамп поручил ввести смертную казнь за преступления на почве нетерпимости

Власти США намерены ужесточить национальное законодательство, направленное на борьбу с преступлениями на почве нетерпимости, и ввести смертную казнь за тяжкие деяния такого рода. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, выступая в понедельник в Белом доме с обращением к согражданам в связи с последними случаями массового расстрела людей в стране.

«Сегодня я также приказываю Министерству юстиции выработать законодательство, гарантирующее, что тем, кто совершает преступления на почве нетерпимости, массовые убийства, грозит смертная казнь и что высшая мера наказания в таких случаях будет применяться в кратчайшие сроки, решительно, без... проволочек, растягивающихся на годы», — заявил американский лидер.

Трамп также добавил, что Федеральное бюро расследований США активизирует выявление доморощенных экстремистов в США в свете случаев расстрела людей, особое внимание при этом будет уделено интернету.

«Мы попросили ФБР изыскать все дополнительные ресурсы, которые им необходимы для расследования и пресечения преступлений на почве ненависти и доморощенного терроризма Мы должны признать, что интернет предоставил опасные возможности для радикализации людей со слабой психикой Мы должны пролить свет на темные участки интернета и останавливать массовые убийства прежде, чем они будут совершены», — подчеркнул президент.

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Трамп заявил, что массовый расстрел людей в Огайо и Техасе — это атака на всю страну и является преступлением против всего человечества.

«Я и первая леди вместе со всей страной молимся за погибших, раненых и их семьи. Мы будем стоять вместе и никогда это не забудем, — сказал он. — Это атака на всю страну и преступление против всего человечества». По словам президента, это проявление жестокости, ненависти и террора. «Америка рыдает. Мы мирное общество», — добавил американский лидер.

Дональд Трамп, стрельба, политика Трампа
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