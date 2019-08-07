Зеленский подписал ратификацию соглашения о зоне свободной торговле с Израилем

Президент Владимир Зеленский подписал проект закона № 0223 о ратификации соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Кабинетом министров Украины и правительством Государства Израиль.
Как сообщается на сайте Верховной Рады, 6 августа закон возвращен с подписью президента.
Соглашение должно вступить в силу через 60 дней после ратификации парламентом Украины и израильским Кнессетом.
Как сообщалось, Украина и Израиль 21 января 2019 года подписали соглашение о ЗСТ, согласно которому Израиль отменяет около 80% ввозных пошлин для украинских промышленных товаров и более 9% — для товаров агросектора. В то же время Украина отменяет около 70% ввозных пошлин на израильскую промышленную продукцию и более 6% — для сельскохозяйственных товаров.
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