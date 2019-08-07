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СМИ сообщили о коррупции в УСБУ по Харьковской области

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СМИ сообщили о коррупции в УСБУ по Харьковской области

Начальник 3-го отдела УСБУ по Харьковской области полковник Евгений Бочаров несколько лет подряд является одним из организаторов канала поставки незаконных мигрантов в Украину (и через Украину в Европу) с территории ОРДЛО, а так же схем незаконного получения гражданства путем фиктивного брака.

Об этом сообщает «Антикор».

С каждой «брачной» сделки полковник получает от $5 тыс до $20 тыс; за каждого трудового мигранта от $1 тыс до $3 тыс. Ранее он так же был причастен к сбыту крупных партий наркотических веществ на территории Харьковский области. Об этом свидетельствуют данные, имеющиеся в Управлении внутренней безопасности центрального аппарата СБУ, — сообщается в статье «Полковник Бочаров как лакмус для Баканова».

Кроме того, в ВБ поступали сигналы от субъектов хозяйствования области, что Бочаров якобы оказывал давление на следующие предприятия с целью получения матераиальной выгоды:

АТ «Турбоатом»;

ООО «Техноком»;

АО «Харьковский подшипниковый завод»;

ОАО «Харьковский автогенный завод»;

ГП «Завод «Электротяжмаш»;

ООО «Украинская литейная компания»;

ЗАО «Стома»;

ООО «Завод железобетонных конструкций»;

АО «Лекхим-Харьков»;

ОАО завод «Электромаш»;

АО «СКБ Укрэлектромаш»;

ООО «Харьковский мясокомбинат».

В частности, хозяйственников запугивали возможным подбросом денег (имитацией взятки в особо крупных размерах); рассказами о том, что они фигурируют в материалах оперативно-розыскных или уголовных дел; что на них «стукнули» на счет якобы нахождения контрабандной продукции на складах или изготовления наркотических средств (на медицинских предприятиях). При этом через посредников вымогались крупные суммы «откупных» от несуществующих дел, исчисляемые тысячами долларов. Многие из его жертв при соответствующих гарантиях готовы дать показания.

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Издание пишет, что Бочаров, по его словам, состоит в родственных отношениях с экс-главой СБУ Валерием Хорошковским. Поэтому его судьба (переживет он благополучно чистку или будет уволен с перспективой «посадки») является своего рода лакмусом, который покажет: влияет ли на новое руководство СБУ и лично Ивана Баканова олигарх Хорошковский, или все это досужие выдумки прессы.

СБУ, Харьковская область, Евгений Бочаров
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