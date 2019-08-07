Нацбанк разрешил бизнесу покупать валюту в кредит

Национальный банк разрешил бизнесу покупать иностранную валюту за счет кредитных средств в гривне без ограничений по сумме в рамках продолжения валютной либерализации.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«Указанное послабление позволит предприятиям более эффективно управлять ликвидностью и покупать необходимые объемы валюты для выполнения собственных обязательств в удобное для себя время», — пояснили в Нацбанке.
Кроме того, постановлением усовершенствован валютный надзор за соблюдением бизнесом предельных сроков расчетов по внешнеэкономическим операциям.
Теперь банки обязаны завершать надзор за экспортными операциями в течение 5 рабочих дней с момента получения от Национального банка информации об изменении обслуживающего банка в таможенной декларации клиента. Как отмечают в НБУ, это позволит избежать двойного контроля клиентской операции.
Кроме этого, уточнен порядок осуществления надзора за импортными операциями в случае изменения обслуживающего банка в таможенной декларации.
Напоминим, что с 10 июля 2019 года бизнес с иностранным капиталом больше не ограничен лимитом на перечисление дивидендов за границу или на счета нерезидентов в Украине в размере 12 млн евро в месяц для одного юридического лица.
В мае НБУ повысил лимит на вывод дивидендов из Украины с 7 до 12 миллионов евро в месяц.
Ранее Национальный банк отменил требование обязательной продажи бизнесом валютных поступлений на межбанковском валютном рынке.
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