У Зеленского ожидают, что Израиль ратифицирует ЗСТ с Украиной после выборов

После парламентских выборов в Израиль 17 сентября ожидается, что новый Кнессет ратифицирует закон о зоне свободной торговли с Украиной.
Об этом сообщила в своем Twitter пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.
Она отметила, что накануне президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем.
Дата вступления в силу соглашения наступит через 60 дней после ратификации украинским и израильским парламентами. Подпись президента завершила процесс ратификации соглашения Украиной. Верховная Рада ратифицировала документ 11 июля.
Новая ЗСТ предусматривает фактически полную отмену ввозных пошлин на промышленные товары, за исключением ювелирных изделий. Большинство пошлин на эти товары — около 80% со стороны Израиля и 70% со стороны Украины — должны быть отменены сразу после вступления в силу соглашения.
Соглашение также содержит довольно сложную систему взаимных уступок в торговле сельскохозяйственными товарами и пищевой продукцией.
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