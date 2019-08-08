Войти
Зеленский хочет вместе с Турцией надавить на Россию
дружба народов
Зеленский хочет вместе с Турцией надавить на Россию
Лукашенко просит Британию помочь наладить отношения с США
соседи
Лукашенко просит Британию помочь наладить отношения с США

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

торговля
RSS

У Зеленского ожидают, что Израиль ратифицирует ЗСТ с Украиной после выборов

294
У Зеленского ожидают, что Израиль ратифицирует ЗСТ с Украиной после выборов

После парламентских выборов в Израиль 17 сентября ожидается, что новый Кнессет ратифицирует закон о зоне свободной торговли с Украиной.

Об этом сообщила в своем Twitter пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Она отметила, что накануне президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем.

Дата вступления в силу соглашения наступит через 60 дней после ратификации украинским и израильским парламентами. Подпись президента завершила процесс ратификации соглашения Украиной. Верховная Рада ратифицировала документ 11 июля.

Читайте также: Зеленский хочет вместе с Турцией надавить на Россию

Новая ЗСТ предусматривает фактически полную отмену ввозных пошлин на промышленные товары, за исключением ювелирных изделий. Большинство пошлин на эти товары — около 80% со стороны Израиля и 70% со стороны Украины — должны быть отменены сразу после вступления в силу соглашения.

Соглашение также содержит довольно сложную систему взаимных уступок в торговле сельскохозяйственными товарами и пищевой продукцией.

ЗСТ, Израиль
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 8 августа 2019
Среда, 7 августа 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Не так страшен кризис как его рисуют

Когда-то этот период в украинской истории назовут «утраченным тридцатилетием». Временем, когда страна со средним доходом и огромными перспективами, оказалась в числе задних. Когда страна с сильным научным потенциалом, высокообразованным населением, мощными недоступными для других технологогиями (Япония не смогла запустить своё авиастроение, хотя пыталась), оказалась неспособной их использовать и превратилась сырьевой придаток.
Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Непредсказуемые последствия

К Новому году, после радикального обновления всего губернаторского корпуса, «Большой Брат» придет в регионы и мэрии крупных городов-миллионщиков. Такова неизбежная логика формирования единого центра власти. А вот, кто и как воспользуется этим могучим политическим ресурсом это уже другой вопрос.
Олег Устенко
Олег Устенко
экономист

О доверии и увольнениях

Экономика – это не только про цифры, деньги и т.д. Экономика – это еще о доверии. О доверии в том числе и к кадрам, которые формулируют и осуществляют экономическую политику.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016