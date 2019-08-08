В Украине стартовал процесс назначения языкового омбудсмена

Офис омбудсмена объявил конкурс на должность уполномоченного по защите государственного языка.
«Законом Украины „Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного“ предусмотрено представление уполномоченным Верховной рады по правам человека в Кабинет министров кандидатуры на должность уполномоченного по защите государственного языка», — говорится в сообщении, опубликованном в четверг пресс-службой офиса в Facebook.
Согласно сообщению, к кандидатам выдвигаются такие требования, как наличие высшего образования, опыта правозащитной деятельности и соответствующего профессионального уровня. Кроме того, кандидат должен быть не моложе 35 лет и владеть украинским и английскими языками.
Напомним, что Верховная Рада восьмого созыва 25 апреля приняла законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». 15 мая, за пять дней до истечения своих полномочий, документ подписал президент Петр Порошенко. Закон предусматривает, что граждане страны обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона будут «языковые инспекторы». Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.
Действие закона не распространяется лишь на сферу частного общения и религиозные обряды.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016