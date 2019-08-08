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В Украине стартовал процесс назначения языкового омбудсмена

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В Украине стартовал процесс назначения языкового омбудсмена

Офис омбудсмена объявил конкурс на должность уполномоченного по защите государственного языка.

«Законом Украины „Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного“ предусмотрено представление уполномоченным Верховной рады по правам человека в Кабинет министров кандидатуры на должность уполномоченного по защите государственного языка», — говорится в сообщении, опубликованном в четверг пресс-службой офиса в Facebook.

Согласно сообщению, к кандидатам выдвигаются такие требования, как наличие высшего образования, опыта правозащитной деятельности и соответствующего профессионального уровня. Кроме того, кандидат должен быть не моложе 35 лет и владеть украинским и английскими языками.

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Напомним, что Верховная Рада восьмого созыва 25 апреля приняла законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». 15 мая, за пять дней до истечения своих полномочий, документ подписал президент Петр Порошенко. Закон предусматривает, что граждане страны обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона будут «языковые инспекторы». Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.

Действие закона не распространяется лишь на сферу частного общения и религиозные обряды.

языковой закон, языковой омбудсмен
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