Минкультуры внесло кандидатуру на должность языкового омбудсмена

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины внесло на рассмотрение Кабинета Министров кандидатуру Татьяны Монаховой на должность уполномоченного по защите государственного языка.

Как сообщает пресс-служба Микультуры, ведомство предлагает на должность языкового омбудсмена заведующую кафедры журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы (Николаев) Татьяну Монахову.

Монахова родилась 2 июля 1980 года в Николаеве. В 2002 году окончила Николаевский государственный педагогический университет им. В. Сухомлинского по специальности «Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы».

Должность языкового омбудсмена предусмотрена законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».